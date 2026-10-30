NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ScanSource von vor 3 Jahren abgeworfen

Profitables ScanSource-Investment?

30.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in ScanSource-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden ScanSource-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 30,09 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in ScanSource-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 332,336 ScanSource-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (58,98 USD), wäre die Investition nun 19.601,20 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 96,01 Prozent gleich.

ScanSource markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net