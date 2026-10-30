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Profitables ScanSource-Investment?

NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ScanSource von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in ScanSource-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ScanSource Inc.
51.50 EUR -1.50 EUR -2.83 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurden ScanSource-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 30,09 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in ScanSource-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 332,336 ScanSource-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (58,98 USD), wäre die Investition nun 19.601,20 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 96,01 Prozent gleich.

ScanSource markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle ScanSource Aktie News

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Datum Rating Analyst
06.03.15 ScanSource Buy FinTrust Advisors
30.06.05 Update ScanSource Inc.: Underperform Bear Stearns
06.05.05 Update ScanSource Inc.: Peer Perform Thomas Weisel Partners
02.03.05 Update ScanSource Inc.: Market Perform JMP Securities
28.01.05 Update ScanSource Inc.: Outperform Wachovia Sec

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