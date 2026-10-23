NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Shore Bancshares-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Shore Bancshares-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 10,07 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in die Shore Bancshares-Aktie investiert hat, hat nun 99,305 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Shore Bancshares-Papiere wären am 22.10.2026 2.321,75 USD wert, da der Schlussstand 23,38 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 132,17 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Shore Bancshares belief sich zuletzt auf 762,01 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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