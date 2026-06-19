NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor einem Jahr abgeworfen

Shore Bancshares-Performance

Vor Jahren in Shore Bancshares eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 26.06.2025 wurde das Shore Bancshares-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,61 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in die Shore Bancshares-Aktie investierten, hätten nun 640,615 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.06.2026 auf 22,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14.606,02 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 46,06 Prozent zugenommen.

Shore Bancshares wurde am Markt mit 761,51 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net