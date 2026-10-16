NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shore Bancshares-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Profitables Shore Bancshares-Investment?

16.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Shore Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Shore Bancshares-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 15,21 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Shore Bancshares-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,575 Shore Bancshares-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 148,19 USD, da sich der Wert eines Shore Bancshares-Papiers am 15.10.2026 auf 22,54 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 48,19 Prozent erhöht.

Shore Bancshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 746,00 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net