NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shore Bancshares-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Shore Bancshares-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Shore Bancshares-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Shore Bancshares-Anteile letztlich bei 11,79 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Shore Bancshares-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 848,176 Shore Bancshares-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 19.151,82 USD, da sich der Wert einer Shore Bancshares-Aktie am 08.10.2026 auf 22,58 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 91,52 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Shore Bancshares einen Börsenwert von 747,47 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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