NASDAQ Composite Index-Wert SIGA Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SIGA Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in SIGA Technologies gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurde die SIGA Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der SIGA Technologies-Aktie betrug an diesem Tag 2,55 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in SIGA Technologies-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.921,569 SIGA Technologies-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.10.2026 12.235,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,12 USD belief. Damit wäre die Investition 22,35 Prozent mehr wert.
SIGA Technologies war somit zuletzt am Markt 223,75 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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