DAX 25.480 +1,2%ESt50 6.129 +1,0%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,66 -0,8%Nas 26.282 +1,3%Bitcoin 71.802 +0,8%Euro 1,1182 -0,2%Öl 115,2 -1,3%Gold 4.024 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Profitables SIGA Technologies-Investment?

NASDAQ Composite Index-Wert SIGA Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SIGA Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in SIGA Technologies gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SIGA Technologies Inc.
3.18 USD 0.06 USD 2.08 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurde die SIGA Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der SIGA Technologies-Aktie betrug an diesem Tag 2,55 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in SIGA Technologies-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.921,569 SIGA Technologies-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.10.2026 12.235,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,12 USD belief. Damit wäre die Investition 22,35 Prozent mehr wert.

SIGA Technologies war somit zuletzt am Markt 223,75 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle SIGA Technologies Aktie News

Werbung

SIGA Technologies Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SIGA Technologies nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.09.11 SIGA Technologies outperform RBC Capital Markets
28.06.11 SIGA Technologies outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.