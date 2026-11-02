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Rentable SIGA Technologies-Anlage?

NASDAQ Composite Index-Wert SIGA Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in SIGA Technologies von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in SIGA Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SIGA Technologies Inc.
2.94 USD -0.10 USD -3.45 %
Charts | News | Analysen

Am 02.11.2025 wurde das SIGA Technologies-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 8,28 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 12,077 SIGA Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 36,71 USD, da sich der Wert eines SIGA Technologies-Papiers am 30.10.2026 auf 3,04 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 36,71 USD, was einer negativen Performance von 63,29 Prozent entspricht.

Alle SIGA Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 218,77 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.09.11 SIGA Technologies outperform RBC Capital Markets
28.06.11 SIGA Technologies outperform RBC Capital Markets

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