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Hochrechnung

NASDAQ Composite Index-Wert SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SIGA Technologies von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in SIGA Technologies gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SIGA Technologies Inc.
3.16 USD 0.00 USD -0.16 %
Charts | News | Analysen

SIGA Technologies-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 6,99 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 143,062 SIGA Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der SIGA Technologies-Aktie auf 3,17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 453,51 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 54,65 Prozent gleich.

SIGA Technologies wurde am Markt mit 227,74 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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23.09.11 SIGA Technologies outperform RBC Capital Markets
28.06.11 SIGA Technologies outperform RBC Capital Markets

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