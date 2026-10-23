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Investmentbeispiel

NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Silgan-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Silgan-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Silgan Holdings Inc.
35.20 EUR 0.80 EUR 2.33 %
Charts | News | Analysen

Am 23.10.2016 wurden Silgan-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 25,53 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Silgan-Papier investiert hätte, befänden sich nun 391,696 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 22.10.2026 15.573,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 39,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55,74 Prozent vermehrt.

Am Markt war Silgan jüngst 4,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
12.02.18 Silgan Overweight Barclays Capital
10.10.17 Silgan Sector Perform RBC Capital Markets
19.07.17 Silgan Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
27.01.17 Silgan Outperform BMO Capital Markets
22.01.16 Silgan Outperform BMO Capital Markets

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