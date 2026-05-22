NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: Über diese Dividende können sich Silgan-Anleger freuen

Auszahlung an Anleger

Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Silgan-Dividende aus.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Silgan am 26.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,80 USD zu zahlen. Damit wurde die Silgan-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 5,26 Prozent erhöht. Die gesamte Dividendenausschüttung von Silgan beläuft sich auf 85,77 Mio. USD. Damit wurde die Silgan-Gesamtdividendenausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 4,52 Prozent erhöht.

Dividendenrendite im Blick

Schlussendlich notierte der Silgan-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via New York bei 38,00 USD. Silgan verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,98 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,46 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Silgan-Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Aktienkurs von Silgan via New York um 31,79 Prozent gefallen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -28,24 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Silgan- Dividendenprognose

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,84 USD voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,22 Prozent ansteigen.

Basisdaten von Dividenden-Titel Silgan

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Silgan beläuft sich aktuell auf 4,007 Mrd. USD. Das Silgan-KGV beträgt aktuell 14,95. Im Jahr 2025 erzielte Silgan einen Umsatz von 6,483 Mrd.USD sowie ein EPS von 2,70 USD.

Redaktion finanzen.net