NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: Wäre eine Anlage in Silgan von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?
Vor Jahren in Silgan eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
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Am 06.11.2023 wurde die Silgan-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Silgan-Aktie an diesem Tag bei 41,70 USD. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in die Silgan-Aktie investiert hat, hat nun 23,981 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (41,64 USD), wäre das Investment nun 998,56 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,14 Prozent abgenommen.
Silgan wurde am Markt mit 4,50 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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