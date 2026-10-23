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SS&C Technologies-Investment im Blick

NASDAQ Composite Index-Wert SS&C Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SS&C Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen SS&C Technologies-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SS&C Technologies Holdings Inc
77.56 EUR -0.04 EUR -0.05 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das SS&C Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die SS&C Technologies-Aktie an diesem Tag 49,75 USD wert. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 20,101 SS&C Technologies-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 89,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.799,80 USD wert. Das entspricht einem Plus von 79,98 Prozent.

Insgesamt war SS&C Technologies zuletzt 20,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
01.05.19 SS&C Technologies Strong Buy Needham & Company, LLC
15.02.19 SS&C Technologies Strong Buy Needham & Company, LLC
07.12.18 SS&C Technologies Strong Buy Needham & Company, LLC
10.09.18 SS&C Technologies Buy Deutsche Bank AG
07.09.18 SS&C Technologies Neutral D.A. Davidson & Co.

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