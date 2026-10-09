NASDAQ Composite Index-Wert SS&C Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SS&C Technologies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen SS&C Technologies-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Vor 10 Jahren wurden SS&C Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 32,75 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die SS&C Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 305,344 SS&C Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des SS&C Technologies-Papiers auf 80,65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24.625,95 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 146,26 Prozent vermehrt.
SS&C Technologies wurde am Markt mit 18,42 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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