DAX 25.087 +1,1%ESt50 6.173 +0,8%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 11,00 +1,1%Nas 27.363 +0,6%Bitcoin 73.784 +1,3%Euro 1,1200 -0,1%Öl 104,6 +0,3%Gold 4.196 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
SS&C Technologies-Anlage unter der Lupe

NASDAQ Composite Index-Wert SS&C Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SS&C Technologies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen SS&C Technologies-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SS&C Technologies Holdings Inc
71.66 EUR 1.96 EUR 2.81 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurden SS&C Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 32,75 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die SS&C Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 305,344 SS&C Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des SS&C Technologies-Papiers auf 80,65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24.625,95 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 146,26 Prozent vermehrt.

SS&C Technologies wurde am Markt mit 18,42 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle SS&C Technologies Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Wert SS&C Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SS&C Technologies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.netErste Schätzungen: SS&C Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Papier SS&C Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SS&C Technologies-Investment von vor 5 Jahren verdient
Werbung - SS&C Technologies-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Wert SS&C Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SS&C Technologies-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Wert SS&C Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SS&C Technologies von vor einem Jahr bedeutet
Werbung

SS&C Technologies Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SS&C Technologies nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
01.05.19 SS&C Technologies Strong Buy Needham & Company, LLC
15.02.19 SS&C Technologies Strong Buy Needham & Company, LLC
07.12.18 SS&C Technologies Strong Buy Needham & Company, LLC
10.09.18 SS&C Technologies Buy Deutsche Bank AG
07.09.18 SS&C Technologies Neutral D.A. Davidson & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.