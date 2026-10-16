NASDAQ Composite Index-Wert SS&C Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in SS&C Technologies von vor einem Jahr abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in SS&C Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der SS&C Technologies-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 79,54 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,257 SS&C Technologies-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.10.2026 105,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 84,19 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 5,85 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von SS&C Technologies bezifferte sich zuletzt auf 19,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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