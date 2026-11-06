NASDAQ Composite Index-Wert SS&C Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SS&C Technologies von vor 10 Jahren verdient

Frühes Investment

06.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen SS&C Technologies-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades SS&C Technologies-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die SS&C Technologies-Anteile bei 31,24 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die SS&C Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 3,201 SS&C Technologies-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SS&C Technologies-Aktie auf 78,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 250,66 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 150,66 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte SS&C Technologies einen Börsenwert von 18,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net