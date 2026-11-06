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Frühes Investment

NASDAQ Composite Index-Wert SS&C Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SS&C Technologies von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen SS&C Technologies-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SS&C Technologies Holdings Inc
69.12 EUR -1.86 EUR -2.62 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades SS&C Technologies-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die SS&C Technologies-Anteile bei 31,24 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die SS&C Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 3,201 SS&C Technologies-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SS&C Technologies-Aktie auf 78,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 250,66 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 150,66 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte SS&C Technologies einen Börsenwert von 18,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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SS&C Technologies Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SS&C Technologies nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
01.05.19 SS&C Technologies Strong Buy Needham & Company, LLC
15.02.19 SS&C Technologies Strong Buy Needham & Company, LLC
07.12.18 SS&C Technologies Strong Buy Needham & Company, LLC
10.09.18 SS&C Technologies Buy Deutsche Bank AG
07.09.18 SS&C Technologies Neutral D.A. Davidson & Co.

Information

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