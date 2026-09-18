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NASDAQ Composite Index-Wert SS&C Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SS&C Technologies von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen SS&C Technologies-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SS&C Technologies Holdings Inc
69.46 EUR -0.52 EUR -0.74 %
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Heute vor 1 Jahr wurde die SS&C Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen SS&C Technologies-Anteile an diesem Tag bei 89,25 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die SS&C Technologies-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 112,045 SS&C Technologies-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.09.2026 8.968,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 80,04 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 10,32 Prozent vermindert.

Am Markt war SS&C Technologies jüngst 18,86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle SS&C Technologies Aktie News

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Datum Rating Analyst
01.05.19 SS&C Technologies Strong Buy Needham & Company, LLC
15.02.19 SS&C Technologies Strong Buy Needham & Company, LLC
07.12.18 SS&C Technologies Strong Buy Needham & Company, LLC
10.09.18 SS&C Technologies Buy Deutsche Bank AG
07.09.18 SS&C Technologies Neutral D.A. Davidson & Co.

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