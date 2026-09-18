NASDAQ Composite Index-Wert SS&C Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SS&C Technologies von vor einem Jahr bedeutet

Lukrative SS&C Technologies-Anlage?

18.09.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen SS&C Technologies-Investment gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurde die SS&C Technologies -Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen SS&C Technologies-Anteile an diesem Tag bei 89,25 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die SS&C Technologies-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 112,045 SS&C Technologies-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.09.2026 8.968,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 80,04 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 10,32 Prozent vermindert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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