NASDAQ Composite Index-Wert Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Strategy (ex MicroStrategy)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren wurde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 48,62 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investierten, hätten nun 20,567 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf 103,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.119,00 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 111,90 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Strategy (ex MicroStrategy) zuletzt 47,09 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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