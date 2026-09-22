NASDAQ Composite Index-Wert Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Strategy (ex MicroStrategy)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Performance unter der Lupe

22.09.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 32,28 USD. Bei einem Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 309,780 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Strategy (ex MicroStrategy)-Papiers auf 168,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 52.197,89 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +421,98 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Strategy (ex MicroStrategy) eine Börsenbewertung in Höhe von 59,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net