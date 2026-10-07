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Taylor Devices-Anlage im Blick

NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Taylor Devices-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Taylor Devices-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Taylor Devices Inc.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Taylor Devices-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 19,95 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Taylor Devices-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,013 Taylor Devices-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 302,21 USD, da sich der Wert eines Taylor Devices-Papiers am 06.10.2026 auf 60,29 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 202,21 Prozent vermehrt.

Taylor Devices wurde jüngst mit einem Börsenwert von 188,47 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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