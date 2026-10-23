NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Timberland Bancorp-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Timberland Bancorp eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Am 23.10.2025 wurde die Timberland Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 32,09 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,117 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 46,94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146,30 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +46,30 Prozent.
Zuletzt verbuchte Timberland Bancorp einen Börsenwert von 354,24 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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