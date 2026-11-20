Timberland Bancorp-Investition

Bei einem frühen Investment in Timberland Bancorp-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Timberland Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 33,28 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1.000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30,048 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (45,60 USD), wäre das Investment nun 1.370,19 USD wert. Das entspricht einem Plus von 37,02 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Timberland Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 364,30 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net