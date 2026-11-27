Hochrechnung

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Timberland Bancorp-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Timberland Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 29,11 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10.000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 343,525 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (46,09 USD), wäre die Investition nun 15.833,05 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 58,33 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Timberland Bancorp einen Börsenwert von 357,70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net