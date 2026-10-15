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Lohnende TransAct Technologies-Investition?

NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TransAct Technologies-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen TransAct Technologies-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TransAct Technologies Inc.
4.70 USD 0.15 USD 3.30 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde die TransAct Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die TransAct Technologies-Anteile bei 5,05 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die TransAct Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 198,020 TransAct Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 4,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 900,99 USD wert. Aus 1.000 USD wurden somit 900,99 USD, was einer negativen Performance von 9,90 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von TransAct Technologies belief sich zuletzt auf 46,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
07.11.18 TransAct Technologies Buy B. Riley FBR
26.01.18 TransAct Technologies Buy B. Riley FBR, Inc.

Information

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