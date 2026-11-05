NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TransAct Technologies von vor 10 Jahren verloren

Performance unter der Lupe

05.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren TransAct Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Das TransAct Technologies-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 6,55 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 USD in die TransAct Technologies-Aktie investierten, hätten nun 152,672 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des TransAct Technologies-Papiers auf 5,27 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 804,58 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 19,54 Prozent.

Der Börsenwert von TransAct Technologies belief sich jüngst auf 54,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net