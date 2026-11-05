NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TransAct Technologies von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren TransAct Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
Das TransAct Technologies-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 6,55 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 USD in die TransAct Technologies-Aktie investierten, hätten nun 152,672 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des TransAct Technologies-Papiers auf 5,27 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 804,58 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 19,54 Prozent.
Der Börsenwert von TransAct Technologies belief sich jüngst auf 54,31 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf TransAct Technologies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TransAct Technologies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen