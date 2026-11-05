DAX 26.274 -0,6%ESt50 6.209 -0,9%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,05 -6,5%Nas 24.547 -4,6%Bitcoin 67.602 -5,7%Euro 1,1222 -0,1%Öl 97,0 +2,5%Gold 4.095 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Performance unter der Lupe

NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TransAct Technologies von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren TransAct Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TransAct Technologies Inc.
4.78 USD -0.49 USD -9.30 %
Charts | News | Analysen

Das TransAct Technologies-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 6,55 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 USD in die TransAct Technologies-Aktie investierten, hätten nun 152,672 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des TransAct Technologies-Papiers auf 5,27 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 804,58 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 19,54 Prozent.

Der Börsenwert von TransAct Technologies belief sich jüngst auf 54,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle TransAct Technologies Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

TransAct Technologies Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TransAct Technologies nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
07.11.18 TransAct Technologies Buy B. Riley FBR
26.01.18 TransAct Technologies Buy B. Riley FBR, Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.