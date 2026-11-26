NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TransAct Technologies von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in TransAct Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem TransAct Technologies-Papier statt. Zum Handelsende stand die TransAct Technologies-Aktie an diesem Tag bei 11,75 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die TransAct Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 85,106 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 400,00 USD, da sich der Wert eines TransAct Technologies-Papiers am 25.11.2026 auf 4,70 USD belief. Aus 1.000 USD wurden somit 400,00 USD, was einer negativen Performance von 60,00 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete TransAct Technologies eine Marktkapitalisierung von 48,01 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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