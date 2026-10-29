NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TransAct Technologies von vor 5 Jahren angefallen
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen TransAct Technologies-Einstiegs gewesen.
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Vor 5 Jahren wurde das TransAct Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 14,12 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,082 TransAct Technologies-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38,95 USD wert. Das entspricht einem Minus von 61,05 Prozent.
TransAct Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 56,87 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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