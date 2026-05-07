NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Universal Display von vor 3 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Universal Display-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurde das Universal Display-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 136,73 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Universal Display-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,731 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 13.05.2026 66,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 90,79 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,60 Prozent verringert.
Insgesamt war Universal Display zuletzt 4,30 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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