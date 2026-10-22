NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Universal Display von vor einem Jahr bedeutet

Universal Display-Anlage im Blick

22.10.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Universal Display-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Universal Display-Aktie statt. Zum Handelsende standen Universal Display-Anteile an diesem Tag bei 145,97 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 68,507 Universal Display-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 83,85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5.744,33 USD wert. Die Abnahme von 10.000 USD zu 5.744,33 USD entspricht einer negativen Performance von 42,56 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Universal Display belief sich zuletzt auf 3,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net