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Universal Display-Anlage im Blick

NASDAQ Composite Index-Wert Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Universal Display von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Universal Display-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Universal Display Corp.
73.42 EUR 0.40 EUR 0.55 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Universal Display-Aktie statt. Zum Handelsende standen Universal Display-Anteile an diesem Tag bei 145,97 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 68,507 Universal Display-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 83,85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5.744,33 USD wert. Die Abnahme von 10.000 USD zu 5.744,33 USD entspricht einer negativen Performance von 42,56 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Universal Display belief sich zuletzt auf 3,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Universal Display Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Universal Display nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.08.19 Universal Display Hold Needham & Company, LLC
12.07.19 Universal Display Buy Needham & Company, LLC
10.07.19 Universal Display Perform Oppenheimer & Co. Inc.
03.05.19 Universal Display Buy Needham & Company, LLC
22.02.19 Universal Display Buy Needham & Company, LLC

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