Universal Display-Performance

Das wäre der Verlust bei einem frühen Universal Display-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Universal Display-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Universal Display-Anteile bei 110,78 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Universal Display-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,903 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 74,71 USD, da sich der Wert eines Universal Display-Anteils am 18.11.2026 auf 82,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,29 Prozent verringert.

Der Universal Display-Wert an der Börse wurde auf 3,83 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net