NASDAQ Composite Index-Wert Upbound Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Upbound Group Anlegern eine Freude

Dividendenrendite

So viel Dividende zahlt Dividendenaktie Upbound Group.

Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Upbound Group am 02.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,56 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,00 Prozent an. Somit schüttet Upbound Group insgesamt 87,86 Mio. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 6,76 Prozent an.

Dividendenrendite im Fokus

Schlussendlich notierte der Upbound Group-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 18,61 USD. Der Upbound Group-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 8,88 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Anstieg der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 5,14 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Kursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Upbound Group-Kurs via NASDAQ 42,12 Prozent nach unten entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 14,21 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Upbound Group

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,57 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 8,42 Prozent nachlassen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Upbound Group

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Upbound Group beträgt aktuell 1,109 Mrd. USD. Upbound Group besitzt aktuell ein KGV von 14,05. Der Umsatz von Upbound Group betrug in 2025 4,695 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 1,25 USD.

Redaktion finanzen.net