NASDAQ Composite Index-Wert Wintrust Financial-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Wintrust Financial Anlegern eine Freude
So viel Ausschüttung zahlt Wintrust Financial.
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Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Wintrust Financial am 28.05.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 2,00 USD beschlossen. Damit wurde die Wintrust Financial-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 11,11 Prozent erhöht. Somit zahlt Wintrust Financial insgesamt 169,42 Mio. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 18,24 Prozent.
Wintrust Financial-Aktien-Dividendenrendite
Zum NASDAQ-Schluss ging das Wintrust Financial-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 150,69 USD aus dem Handel. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Wintrust Financial-Titels 1,43 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verringert, damals betrug sie noch 1,44 Prozent.
Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite
Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Wintrust Financial-Aktienkurs via NASDAQ 25,63 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 26,82 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Wintrust Financial- Dividendenerwartung
Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 2,20 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,46 Prozent anziehen.
Hauptdaten von Dividenden-Aktie Wintrust Financial
Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Wintrust Financial beträgt aktuell 10,162 Mrd. USD. Wintrust Financial verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,26. Der Umsatz von Wintrust Financial belief sich in 2025 auf 4,215 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 11,40 USD.
Redaktion finanzen.net
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