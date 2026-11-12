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Woodward-Performance

NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Woodward-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Woodward-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Woodward Inc.
299.40 EUR 5.50 EUR 1.87 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Woodward-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 63,51 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Woodward-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15,746 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5.330,66 USD, da sich der Wert eines Woodward-Papiers am 11.11.2026 auf 338,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 433,07 Prozent vermehrt.

Der Woodward-Wert an der Börse wurde auf 19,72 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
02.04.19 Woodward Outperform Barrington Research
09.11.18 Woodward Outperform Barrington Research
29.03.18 Woodward Equal Weight Barclays Capital
19.01.17 Woodward Hold SunTrust
16.09.16 Woodward Mkt Perform Barrington Research

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