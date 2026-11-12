NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Woodward-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Woodward-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Woodward-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 63,51 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Woodward-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15,746 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5.330,66 USD, da sich der Wert eines Woodward-Papiers am 11.11.2026 auf 338,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 433,07 Prozent vermehrt.
Der Woodward-Wert an der Börse wurde auf 19,72 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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