NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Woodward-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Woodward-Performance

12.11.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Woodward-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Woodward-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 63,51 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Woodward-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15,746 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5.330,66 USD, da sich der Wert eines Woodward-Papiers am 11.11.2026 auf 338,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 433,07 Prozent vermehrt.

Der Woodward-Wert an der Börse wurde auf 19,72 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net