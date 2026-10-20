NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WSFS Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in WSFS Financial eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr wurde die WSFS Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren WSFS Financial-Anteile an diesem Tag 52,58 USD wert. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 190,186 WSFS Financial-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 19.10.2026 14.438,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 75,92 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,39 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von WSFS Financial belief sich zuletzt auf 3,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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