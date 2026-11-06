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Lohnende Zions Bancorporation-Investition?

NASDAQ Composite Index-Wert Zions Bancorporation-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zions Bancorporation-Investment von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in Zions Bancorporation-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zions Bancorporation
57.00 EUR -1.50 EUR -2.56 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Zions Bancorporation-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 51,25 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 195,122 Zions Bancorporation-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12.669,27 USD, da sich der Wert eines Zions Bancorporation-Papiers am 05.11.2026 auf 64,93 USD belief. Aus 10.000 USD wurden somit 12.669,27 USD, was einer positiven Performance von 26,69 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Zions Bancorporation eine Marktkapitalisierung von 9,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Zions Bancorporation Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zions Bancorporation nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Datum Rating Analyst
07.09.18 Zions Bancorporation Neutral UBS AG
15.05.18 Zions Bancorporation Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.
27.02.18 Zions Bancorporation Buy B. Riley FBR, Inc.
02.01.18 Zions Bancorporation Overweight Barclays Capital
24.10.17 Zions Bancorporation Overweight Barclays Capital

Information

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