Nasdaq explodiert nach KI-Crash – beginnt jetzt die Jahresendrally?

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach einer turbulenten Handelswoche mit massiven Kursverlusten im Technologiesektor startet die Wall Street mit einer überraschend starken Gegenbewegung in die neue Woche. Besonders der Nasdaq 100 zeigt bereits vor der offiziellen US-Börseneröffnung deutliche Kursgewinne. Im anschließenden Handel setzt sich die Aufwärtsdynamik fort. Short-Eindeckungen könnten dabei eine wichtige Rolle spielen, nachdem zuvor zahlreiche Anleger auf weiter fallende Kurse gesetzt hatten. Doch reicht diese Erholung bereits für eine nachhaltige Trendwende oder handelt es sich lediglich um eine technische Gegenbewegung innerhalb der laufenden Korrektur?



Im aktuellen Wall-Street-Livetrading analysiert Andreas Bernstein die Entwicklung des Nasdaq 100, wichtige charttechnische Kursmarken und die außergewöhnlich hohe Volatilität. Dabei werden auch konkrete Handelsansätze umgesetzt und die Schwierigkeiten sichtbar, die entstehen, wenn ein Markt nahezu ohne größere Rücksetzer nach oben läuft.



Die vergangenen Handelstage hatten insbesondere bei Technologie- und KI-Aktien erhebliche Spuren hinterlassen. Der Nasdaq 100 verlor auf Wochensicht rund fünf Prozent und verbuchte damit bereits die vierte negative Handelswoche in Folge. Auch der starke Freitag konnte die vorherigen Verluste nur teilweise ausgleichen.



Besonders stark betroffen waren Unternehmen aus der Halbleiter- und Speicherbranche. Nvidia verlor zeitweise rund neun Prozent, während Aktien wie Micron Technology, Seagate und Western Digital teilweise noch deutlich stärkere Abschläge verzeichneten. Auch Intel geriet nach den Quartalszahlen unter Druck.



Der Nasdaq 100 hatte zuvor noch neue Rekordstände im Bereich von 31.300 Punkten erreicht. Anschließend setzte eine dynamische Abwärtsbewegung ein, in deren Verlauf zunächst die psychologisch wichtige Marke von 30.000 Punkten und später weitere Unterstützungen unterhalb von 29.000 Punkten unterschritten wurden.



Erst im Bereich der längerfristigen Aufwärtstrendlinie aus dem Juli stabilisierte sich der Index. Zum Wochenschluss konnte der Nasdaq die Marke von rund 27.000 Punkten zurückerobern. Damit entstand eine erste technische Grundlage für die nun einsetzende Erholung.



Short-Eindeckungen könnten den Kursanstieg verstärken



Der starke Wochenauftakt wirft die Frage auf, welche Marktteilnehmer hinter der plötzlichen Kaufdynamik stehen. Neben neuen Käufern könnten insbesondere Short-Eindeckungen für zusätzlichen Aufwärtsdruck sorgen.



Nach den erheblichen Kursverlusten der vergangenen Woche dürften zahlreiche Marktteilnehmer auf eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung gesetzt haben. Steigen die Kurse anschließend überraschend kräftig, geraten diese Positionen unter Druck. Um ihre Short-Positionen zu schließen, müssen die Händler die entsprechenden Kontrakte zurückkaufen. Dadurch entsteht zusätzliche Nachfrage, die den Kursanstieg weiter beschleunigen kann.



Ein solcher Short-Squeeze-Effekt ist nach ausgeprägten Verkaufswellen keineswegs ungewöhnlich. Ob er tatsächlich den wesentlichen Teil der aktuellen Bewegung erklärt, lässt sich allein aus dem Kursverlauf allerdings nicht sicher feststellen.



Auffällig ist jedoch die Geschwindigkeit der Erholung. Bereits vor Handelsbeginn lag der Nasdaq rund 260 Punkte über dem Schlussniveau vom Freitag. Nach der Eröffnung setzte sich der Anstieg nahezu ohne größere Unterbrechungen fort.



Für das kurzfristig orientierte Trading entsteht dadurch eine besondere Herausforderung. Einerseits spricht die Dynamik für die Käuferseite. Andererseits steigt mit zunehmender Entfernung von kurzfristigen Durchschnittskursen und Trendlinien die Wahrscheinlichkeit technischer Rücksetzer.



Die Marke von 27.000 Punkten wurde zurückerobert



Aus charttechnischer Sicht spielt zunächst die Rückeroberung der Marke von 27.000 Punkten eine entscheidende Rolle. Diese Region hatte bereits in den vergangenen Wochen als wichtiger Orientierungspunkt gedient.



Im 15-Minuten-Chart zeichnet sich zum Handelsbeginn ein kurzfristiger Aufwärtstrend ab. Gleichzeitig entsteht durch die starke vorbörsliche Bewegung eine neue Kurslücke von rund 200 Punkten. Ein späterer Rücklauf in Richtung dieser Kurslücke wäre grundsätzlich möglich, ist bei einem dynamischen Trendmarkt jedoch keineswegs zwingend.



Im weiteren Verlauf rückten mehrere kurzfristige Widerstandszonen in den Mittelpunkt. Zunächst wurden die Bereiche um 27.320 und 27.330 Punkte beobachtet. Nach deren Überwindung richtete sich der Blick auf die Zone zwischen 27.490 und 27.500 Punkten, die aus früheren Kursbewegungen eine besondere charttechnische Bedeutung besitzt.



Auch diese Region konnte den Kaufdruck zunächst kaum bremsen. Der Nasdaq setzte seinen Anstieg fort und demonstrierte damit, wie schnell sich das kurzfristige Marktbild nach einer ausgeprägten Abwärtsbewegung verändern kann.



Livetrading favorisierte dennoch Short-Einstiege



Im praktischen Handel konzentrierte sich Andreas Bernstein auf mögliche kurzfristige Rücksetzer innerhalb der starken Aufwärtsbewegung. Die Grundidee bestand darin, nach einem überdurchschnittlich schnellen Kursanstieg eine technische Korrektur zu handeln.



Dafür wurden im Ein-Minuten-Chart mögliche Wendepunkte und kurzfristige Verkaufssignale gesucht. Besonders wichtig war dabei, nicht unmittelbar gegen jede steigende Kerze zu handeln, sondern zunächst eine erkennbare Abschwächung der Aufwärtsdynamik abzuwarten.



Im Webinar wurden verschiedene Einstiegsmarken mithilfe von Sell-Stop-Orders vorbereitet und mit der laufenden Kursentwicklung angepasst. Schließlich erfolgt ein antizyklischer Short-Einstieg im Bereich um 27.490 Punkte. Der Stopp wird oberhalb des kurzfristigen Hochpunkts bei etwa 27.512 Punkten platziert.



Die erhoffte Gegenbewegung blieb jedoch aus. Der Nasdaq setzt seine Aufwärtsbewegung fort und die Position wird ausgestoppt.



Auch ein späterer Short-Versuch im Bereich um 27.600 Punkte führte nicht zum gewünschten Ergebnis. Obwohl zwischenzeitlich eine kurzfristige Trendlinie unterschritten wird, blieb das übergeordnete Kaufmomentum zu stark.



Die beiden Trades verdeutlichen ein wesentliches Problem beim antizyklischen Handel: Ein Markt kann technisch bereits weit gelaufen erscheinen und dennoch über längere Zeit in dieselbe Richtung tendieren. Eine erwartete Gegenbewegung muss deshalb nicht unmittelbar einsetzen.



Gerade in Phasen außergewöhnlich hoher Volatilität ist die Begrenzung einzelner Verluste entscheidend. Im Livetrading zeigt sich, dass selbst nachvollziehbare charttechnische Überlegungen nicht zwangsläufig zu erfolgreichen Positionen führen.



Andreas Bernstein erläutert dabei auch die Grenzen seines eigenen Handelsansatzes. Während sich kurzfristige Rücksetzer in seitwärts gerichteten oder weniger dynamischen Märkten häufig gut handeln lassen, erschweren starke Trendbewegungen den antizyklischen Einstieg erheblich.



Bei Kursbewegungen von teilweise rund 100 Punkten innerhalb weniger Minuten wird es schwierig, mit relativ engen Stopps von 20 bis 30 Punkten eine geeignete Position aufzubauen. Gerade dieser Aspekt ist für das Trading von besonderer Bedeutung. Nicht jeder Handelstag passt zum eigenen Ansatz. Die Fähigkeit, eine ungünstige Marktphase zu erkennen und anschließend keine weiteren Positionen zu eröffnen, gehört zu einem konsequenten Risikomanagement.



Wirtschaftsdaten im Blick



Neben der Charttechnik beeinflussten auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen das Geschehen an der Wall Street. Der jüngste US-Arbeitsmarktbericht überraschte mit 165.000 neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Erwartet worden waren lediglich 65.000 zusätzliche Arbeitsplätze. Auch das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan fiel mit 51 Punkten besser aus als prognostiziert.



Die Daten sprechen für eine weiterhin robuste amerikanische Wirtschaft. Für die US-Notenbank Fed entsteht daraus jedoch eine schwierige Ausgangslage. Eine starke Konjunktur könnte den geldpolitischen Spielraum einschränken, insbesondere wenn gleichzeitig die Inflation erhöht bleibt.



Im Mittelpunkt der neuen Handelswoche stehen deshalb die amerikanischen Verbraucher- und Erzeugerpreise. Sie dürften entscheidende Hinweise darauf liefern, wie sich die Zinserwartungen für die nächste Fed-Sitzung im Dezember entwickeln. Gerade die zinssensitiven Technologieunternehmen könnten auf Überraschungen bei diesen Daten besonders deutlich reagieren.



KI-Sektor zwischen Wachstumsfantasie und Regulierung



Zusätzliche Unsicherheit entsteht durch die politische Diskussion über den weiteren Ausbau der KI-Infrastruktur in den USA. Nach den Midterm-Wahlen werden in verschiedenen Bundesstaaten strengere Anforderungen an neue Rechenzentren diskutiert. Dabei stehen insbesondere der hohe Strom- und Wasserverbrauch sowie die Auswirkungen auf lokale Arbeitsmärkte und die Infrastruktur im Mittelpunkt.



Sollten Genehmigungsverfahren künftig länger dauern oder zusätzliche regulatorische Auflagen entstehen, könnte dies geplante Investitionen verzögern. Davon wären möglicherweise auch die großen Halbleiterhersteller und deren Zulieferer betroffen.



Für Unternehmen wie Nvidia, Micron und andere Anbieter von KI-Hardware bleibt deshalb entscheidend, ob sich die hohen Wachstumserwartungen auch unter veränderten politischen und wirtschaftlichen Bedingungen erfüllen lassen.



Ein einzelner positiver Handelstag reicht vor diesem Hintergrund noch nicht aus, um sämtliche Risiken der vergangenen Wochen auszuräumen.



Gretchenfrage: Jahresendrally oder nur eine technische Erholung?



Die kräftige Wocheneröffnung verbessert zunächst das kurzfristige charttechnische Bild des Nasdaq 100. Die Rückeroberung wichtiger Kursmarken und die hohe Kaufdynamik sprechen dafür, dass sich die Erholung noch weiter fortsetzen könnte.



Auch saisonale Faktoren liefern grundsätzlich Argumente für steigende Aktienkurse zum Jahresende. Historisch gehört der November häufig zu den stärkeren Börsenmonaten. Nach der ungewöhnlich schwachen Entwicklung der vergangenen Wochen stellt sich jedoch die Frage, ob die Märkte ihre saisonale Stärke verspätet nachholen können.



Auf der anderen Seite bleiben die Risiken einer Fortsetzung der Korrektur bestehen. Steigende Zinserwartungen, mögliche Einschränkungen beim Ausbau der KI-Infrastruktur und die weiterhin hohen Bewertungen einzelner Technologieunternehmen könnten erneut Verkaufsdruck auslösen.



Für unser Trading kommt es deshalb darauf an, zwischen einer kurzfristigen Eindeckungsrally und einer nachhaltig verbesserten Marktstruktur zu unterscheiden. Erst wenn wichtige Widerstände dauerhaft überwunden werden und anschließende Rücksetzer auf Kaufinteresse treffen, würde sich das technische Bild deutlicher aufhellen.



Das Wall-Street-Livetrading zeigt eindrucksvoll, wie schnell sich die Stimmung an den Finanzmärkten verändern kann. Nach vier negativen Nasdaq-Wochen und massiven Verlusten im KI-Sektor setzt eine dynamische Erholung ein, die durch mögliche Short-Eindeckungen zusätzlich verstärkt wird.



Das Webinar macht damit nicht nur die Chancen einer außergewöhnlich volatilen Wall-Street-Eröffnung sichtbar, sondern auch die Bedeutung eines klar definierten Handelsansatzes und konsequenter Verlustbegrenzung.

Der nächste Trader´s Circle wird am Donnerstag live zu den CPI-Daten stattfinden:

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