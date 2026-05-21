NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen

Kursentwicklung

Der NASDAQ 100 performte am Freitagabend positiv.

Am Freitag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich ein Plus in Höhe von 0,42 Prozent auf 29.481,64 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,405 Prozent auf 29.476,29 Punkte an der Kurstafel, nach 29.357,27 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.663,89 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29.423,63 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,805 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 22.04.2026, einen Stand von 26.937,27 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 25.012,62 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, bei 21.112,47 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 16,96 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29.678,89 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell QUALCOMM (+ 11,60 Prozent auf 238,16 USD), Zoom Communications (+ 9,19 Prozent auf 105,64 USD), Ross Stores (+ 8,11 Prozent auf 234,81 USD), Zscaler (+ 6,64 Prozent auf 182,37 USD) und ON Semiconductor (+ 6,01 Prozent auf 116,20 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil PDD (-3,34 Prozent auf 94,52 USD), JDcom (-3,02 Prozent auf 30,52 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,01 Prozent auf 159,89 USD), Charter A (-2,52 Prozent auf 145,15 USD) und Costco Wholesale (-2,11 Prozent auf 1.028,24 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 35.155.274 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,659 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,62 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net