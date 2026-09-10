NASDAQ-Handel NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag mit Abgaben

Index im Blick

10.09.26 20:02 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in New York am vierten Tag der Woche.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,88 Prozent schwächer bei 29.162,21 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,10 Prozent leichter bei 29.097,33 Punkten, nach 29.421,55 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 29.250,41 Punkte, das Tagestief hingegen 29.038,22 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ 100 bereits um 1,63 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29.621,80 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 28.508,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23.849,27 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 15,69 Prozent aufwärts. Bei 30.762,20 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Take Two (+ 3,57 Prozent auf 218,68 USD), AppLovin (+ 3,52 Prozent auf 315,79 USD), Apple (+ 3,14 Prozent auf 325,25 USD), SpaceX (+ 2,79 Prozent auf 151,66 USD) und Comcast (+ 2,40 Prozent auf 25,18 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Baker Hughes (-6,63 Prozent auf 59,42 USD), Lumentum (-4,89 Prozent auf 940,65 USD), Micron Technology (-4,86 Prozent auf 977,79 USD), Intel (-4,72 Prozent auf 101,23 USD) und Lam Research (-4,68 Prozent auf 301,05 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 14.040.071 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,674 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Micron Technology-Aktie hat mit 6,61 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net