DAX 25.361 -0,8%ESt50 6.269 -0,7%MSCI World 4.938 -0,6%Top 10 Crypto 9,92 -2,4%Nas 26.091 -0,6%Bitcoin 66.525 -1,1%Euro 1,1619 -0,2%Öl 107,3 +6,1%Gold 4.343 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Blick

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag mit Abgaben

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag mit Abgaben

Das macht das Börsenbarometer in New York am vierten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
279.85 EUR 8.25 EUR 3.04 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
AppLovin Corp
261.95 EUR -5.35 EUR -2.00 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Baker Hughes Inc.
52.50 EUR -3.19 EUR -5.73 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Comcast Corp. (Class A)
20.93 EUR -0.09 EUR -0.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
CrowdStrike
183.72 EUR 4.26 EUR 2.37 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
87.59 EUR -3.38 EUR -3.72 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
21.10 EUR -0.16 EUR -0.78 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lam Research Corp.
265.20 EUR -12.10 EUR -4.36 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lumentum Holdings Inc
824.00 EUR -35.30 EUR -4.11 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
843.20 EUR -36.80 EUR -4.18 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
187.88 EUR -4.38 EUR -2.28 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SpaceX
130.28 EUR 3.26 EUR 2.57 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Take Two
189.80 EUR 5.80 EUR 3.15 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
29,154.88 USD -266.67 USD -0.91 %
News | Analysen

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,88 Prozent schwächer bei 29.162,21 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,10 Prozent leichter bei 29.097,33 Punkten, nach 29.421,55 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 29.250,41 Punkte, das Tagestief hingegen 29.038,22 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ 100 bereits um 1,63 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29.621,80 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 28.508,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23.849,27 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 15,69 Prozent aufwärts. Bei 30.762,20 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Take Two (+ 3,57 Prozent auf 218,68 USD), AppLovin (+ 3,52 Prozent auf 315,79 USD), Apple (+ 3,14 Prozent auf 325,25 USD), SpaceX (+ 2,79 Prozent auf 151,66 USD) und Comcast (+ 2,40 Prozent auf 25,18 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Baker Hughes (-6,63 Prozent auf 59,42 USD), Lumentum (-4,89 Prozent auf 940,65 USD), Micron Technology (-4,86 Prozent auf 977,79 USD), Intel (-4,72 Prozent auf 101,23 USD) und Lam Research (-4,68 Prozent auf 301,05 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 14.040.071 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,674 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Micron Technology-Aktie hat mit 6,61 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.