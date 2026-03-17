NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Gewinnen

Marktbericht

Der NASDAQ 100 verzeichnete schlussendlich Kursanstiege.

Schlussendlich ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,51 Prozent nach oben auf 24.780,42 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,426 Prozent fester bei 24.760,27 Punkten, nach 24.655,34 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 24.721,56 Punkte, das Tageshoch hingegen 24.884,68 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 17.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24.701,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24.647,61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 19.812,24 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 1,69 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.165,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24.289,23 Zählern.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Arm (+ 4,61 Prozent auf 127,31 USD), Micron Technology (+ 4,50 Prozent auf 461,69 USD), Align Technology (+ 3,94 Prozent auf 176,12 USD), Booking (+ 3,48 Prozent auf 4.442,33 USD) und Axon Enterprise (+ 3,46 Prozent auf 506,57 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Intel (-3,72 Prozent auf 44,06 USD), Enphase Energy (-2,59 Prozent auf 44,70 USD), Dollar Tree (-2,20 Prozent auf 111,84 USD), Atlassian (-1,65 Prozent auf 74,91 USD) und Fortinet (-1,57 Prozent auf 83,16 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 41.507.991 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,874 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net