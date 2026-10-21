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Index im Fokus

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 bewegt sich zum Handelsende im Plus

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 bewegt sich zum Handelsende im Plus

Der NASDAQ 100 notierte zum Handelsschluss im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Booking Holdings
140.75 EUR -4.20 EUR -2.90 %
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CrowdStrike
213.20 EUR 11.85 EUR 5.89 %
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Datadog Inc Registered Shs -A-
242.00 EUR 10.50 EUR 4.54 %
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DexCom Inc.
71.40 EUR -4.80 EUR -6.30 %
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DoorDash
164.60 EUR -5.68 EUR -3.34 %
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Kraft Heinz Company
21.18 EUR 0.02 EUR 0.09 %
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Micron Technology Inc.
816.60 EUR 12.10 EUR 1.50 %
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Netflix Inc.
57.55 EUR -3.85 EUR -6.27 %
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NVIDIA Corp.
196.82 EUR 4.30 EUR 2.23 %
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PDD Holdings (spons. ADRs)
70.80 EUR -0.60 EUR -0.84 %
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Rocket Lab Corporation Registered Shs
48.25 EUR 1.00 EUR 2.12 %
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SpaceX
142.40 EUR 11.50 EUR 8.79 %
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Strategy (ex MicroStrategy)
137.00 EUR 10.26 EUR 8.10 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,822.52 USD 332.23 USD 1.13 %
News | Analysen

Am Mittwoch gewann der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 1,13 Prozent auf 29.822,52 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,735 Prozent auf 29.707,00 Punkte an der Kurstafel, nach 29.490,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29.928,31 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29.593,70 Zählern.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,959 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 21.09.2026, den Stand von 30.482,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, lag der NASDAQ 100 bei 29.155,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, lag der NASDAQ 100 bei 25.127,13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 18,31 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 31.361,37 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit SpaceX (+ 7,79 Prozent auf 159,31 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,54 Prozent auf 153,48 USD), Datadog A (+ 6,50 Prozent auf 273,09 USD), Rocket Lab (+ 5,44 Prozent auf 53,67 USD) und CrowdStrike (+ 5,26 Prozent auf 239,34 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil DexCom (-6,39 Prozent auf 80,26 USD), Netflix (-5,31 Prozent auf 65,04 USD), DoorDash (-3,77 Prozent auf 184,45 USD), PDD (-3,56 Prozent auf 78,72 USD) und Booking (-3,38 Prozent auf 158,38 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 45.934.869 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,662 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,72 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
18:11 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
18:11 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
17:46 SpaceX Buy UBS AG
17:46 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
17:36 SpaceX Verkaufen DZ BANK

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