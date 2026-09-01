NASDAQ-Handel NASDAQ 100 fällt zum Start des Mittwochshandels

Marktbericht

02.09.26 15:59 Uhr

Der NASDAQ 100 gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 15:57 Uhr um 0,25 Prozent auf 29.005,04 Punkte zurück. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,211 Prozent leichter bei 29.016,00 Punkten, nach 29.077,22 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 28.971,90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29.070,36 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 1,36 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 28.274,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 30.660,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23.231,11 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 15,07 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Alnylam Pharmaceuticals (+ 4,01 Prozent auf 255,99 USD), Sandisk (+ 2,40 Prozent auf 1.573,70 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 2,09 Prozent auf 841,00 USD), Micron Technology (+ 1,98 Prozent auf 951,88 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 1,60 Prozent auf 587,77 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Palo Alto Networks (-8,53 Prozent auf 331,22 USD), Datadog A (-4,14 Prozent auf 214,58 USD), CrowdStrike (-3,39 Prozent auf 207,78 USD), Fortinet (-2,74 Prozent auf 157,42 USD) und Palantir (-2,70 Prozent auf 175,06 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2.691.717 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,598 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net