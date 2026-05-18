NASDAQ-Handel NASDAQ 100 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Index-Performance im Fokus

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag mit negativem Vorzeichen.

Um 17:57 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,97 Prozent auf 28.713,82 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,688 Prozent auf 28.795,02 Punkte an der Kurstafel, nach 28.994,37 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 28.978,42 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 28.567,16 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, einen Wert von 26.672,43 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 19.02.2026, den Wert von 24.797,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, stand der NASDAQ 100 bei 21.447,05 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 13,92 Prozent nach oben. 29.678,89 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Marvell Technology (+ 3,12 Prozent auf 174,20 USD), CoStar Group (+ 2,47 Prozent auf 34,02 USD), JDcom (+ 2,34 Prozent auf 32,34 USD), DexCom (+ 2,14 Prozent auf 66,48 USD) und Amgen (+ 2,06 Prozent auf 331,08 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Enphase Energy (-5,94 Prozent auf 46,74 USD), QUALCOMM (-4,17 Prozent auf 195,15 USD), Amazon (-3,24 Prozent auf 256,28 USD), Tesla (-3,08 Prozent auf 397,36 USD) und Axon Enterprise (-2,97 Prozent auf 387,50 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12.630.347 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,691 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,43 zu Buche schlagen. Mit 6,87 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net