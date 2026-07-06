NASDAQ-Handel NASDAQ 100 legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Kursentwicklung

22:32

Das machte das Börsenbarometer in New York zum Handelsende.

Am Dienstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 1,77 Prozent tiefer bei 29.173,02 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 1,13 Prozent auf 29.362,20 Punkte an der Kurstafel, nach 29.697,87 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 29.426,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28.974,47 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 28.957,60 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 07.04.2026, den Stand von 24.202,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 22.685,57 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 15,74 Prozent zu. Bei 30.762,20 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22.841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Gilead Sciences (+ 5,21 Prozent auf 136,36 USD), Workday (+ 4,10 Prozent auf 143,65 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 4,07 Prozent auf 676,23 USD), Diamondback Energy (+ 3,93 Prozent auf 180,56 USD) und DoorDash (+ 3,85 Prozent auf 195,72 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Astera Labs (-11,52 Prozent auf 382,89 USD), Rocket Lab (-10,40 Prozent auf 83,41 USD), Intel (-9,66 Prozent auf 110,39 USD), Teradyne (-9,59 Prozent auf 343,11 USD) und Nebius (-8,37 Prozent auf 195,19 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 32.243.752 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,125 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Die Comcast-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 6,47 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net