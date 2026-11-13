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Index im Blick

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 liegt mittags im Minus

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 liegt mittags im Minus

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Freitagmittag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
166.50 EUR 0.50 EUR 0.30 %
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Alnylam Pharmaceuticals Inc.
149.55 EUR 7.45 EUR 5.24 %
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AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
471.45 EUR -54.95 EUR -10.44 %
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Apple Inc.
324.10 EUR 2.80 EUR 0.87 %
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AppLovin Corp
369.35 EUR 9.05 EUR 2.51 %
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Autodesk Inc.
236.95 EUR 1.75 EUR 0.74 %
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CoreWeave
46.97 EUR -3.37 EUR -6.69 %
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CrowdStrike
201.50 EUR -5.60 EUR -2.70 %
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Keurig Dr Pepper Inc
31.60 EUR -2.78 EUR -8.07 %
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Kraft Heinz Company
22.12 EUR -0.18 EUR -0.78 %
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Micron Technology Inc.
687.90 EUR -33.70 EUR -4.67 %
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Nebius
102.28 EUR -15.10 EUR -12.86 %
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NVIDIA Corp.
145.54 EUR -4.80 EUR -3.19 %
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Sandisk Corp
780.00 EUR -60.00 EUR -7.14 %
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Western Digital Corp.
261.95 EUR -13.20 EUR -4.80 %
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Indizes
NASDAQ 100
27,828.06 USD -461.13 USD -1.63 %
News | Analysen

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 17:56 Uhr um 1,98 Prozent auf 27.728,26 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,084 Prozent tiefer bei 28.265,54 Punkten in den Freitagshandel, nach 28.289,19 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 28.295,80 Punkte, das Tagestief hingegen 27.609,71 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ 100 bereits um 1,70 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 30.569,48 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 30.084,50 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 24.993,46 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 10,01 Prozent zu Buche. Bei 31.361,37 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Alnylam Pharmaceuticals (+ 5,04 Prozent auf 164,55 USD), AppLovin (+ 4,10 Prozent auf 409,83 USD), Autodesk (+ 2,40 Prozent auf 265,72 USD), Keurig Dr Pepper (+ 2,39 Prozent auf 36,27 USD) und Airbnb (+ 2,33 Prozent auf 185,35 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-10,66 Prozent auf 522,90 USD), CoreWeave (-9,98 Prozent auf 50,95 USD), Nebius (-9,82 Prozent auf 116,01 USD), Sandisk (-8,53 Prozent auf 857,53 USD) und Western Digital (-7,32 Prozent auf 288,44 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 45.758.281 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,672 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,54 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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08:01 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
12.11.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
12.11.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
12.11.26 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research

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