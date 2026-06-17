NASDAQ-Handel NASDAQ 100 liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus

NASDAQ-Handel im Fokus

Mit dem NASDAQ 100 ging es heute abwärts.

Am Mittwoch notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 0,99 Prozent tiefer bei 29.670,95 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,643 Prozent auf 30.160,74 Punkte an der Kurstafel, nach 29.968,13 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 29.604,93 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30.208,94 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 2,04 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29.125,20 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, lag der NASDAQ 100 bei 24.780,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 21.719,08 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 17,71 Prozent zu Buche. Bei 30.762,20 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Arm (+ 5,69 Prozent auf 418,88 USD), Applied Materials (+ 4,35 Prozent auf 592,92 USD), Broadcom (+ 4,30 Prozent auf 392,90 USD), Marvell Technology (+ 3,90 Prozent auf 289,54 USD) und ASML (+ 3,54 Prozent auf 1.867,83 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen AppLovin (-6,93 Prozent auf 479,49 USD), Charter A (-6,90 Prozent auf 132,00 USD), Old Dominion Freight Line (-5,72 Prozent auf 218,36 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-5,44 Prozent auf 567,58 USD) und Adobe (-5,33 Prozent auf 196,28 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 37.741.048 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,429 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,60 erwartet. Mit 6,74 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net