NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich fester

NASDAQ 100-Kursverlauf

31.07.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ 100 stieg heute.

Der NASDAQ 100 stieg im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,60 Prozent auf 28.274,20 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 1,21 Prozent auf 28.446,99 Punkte an der Kurstafel, nach 28.106,35 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 28.606,77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 27.954,24 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 0,486 Prozent. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 30.276,35 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, bei 27.452,12 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wies der NASDAQ 100 23.218,12 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 12,17 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Amazon (+ 15,32 Prozent auf 271,58 USD), DexCom (+ 11,95 Prozent auf 83,45 USD), Monolithic Power Systems (+ 8,35 Prozent auf 1.426,03 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 6,88 Prozent auf 356,65 USD) und Alphabet A (ex Google) (+ 6,73 Prozent auf 356,13 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Apple (-7,35 Prozent auf 308,91 USD), NXP Semiconductors (-6,53 Prozent auf 229,16 USD), Linde (-5,95 Prozent auf 478,38 USD), Micron Technology (-5,90 Prozent auf 823,03 USD) und Sandisk (-5,09 Prozent auf 1.214,83 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 43.836.239 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,312 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,76 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,09 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net