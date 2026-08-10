NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags leichter

NASDAQ 100-Performance im Fokus

10.08.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag mit negativem Vorzeichen.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,23 Prozent leichter bei 29.653,17 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,043 Prozent auf 29.709,49 Punkte an der Kurstafel, nach 29.722,30 Punkten am Vortag.

Bei 29.784,21 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 29.610,01 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 10.07.2026, den Wert von 29.825,11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der NASDAQ 100 29.234,99 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 23.611,27 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 17,64 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Datadog A (+ 9,89 Prozent auf 257,07 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 6,72 Prozent auf 529,39 USD), CrowdStrike (+ 5,54 Prozent auf 226,30 USD), Diamondback Energy (+ 5,38 Prozent auf 198,15 USD) und Palo Alto Networks (+ 5,26 Prozent auf 383,00 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Lumentum (-6,74 Prozent auf 830,14 USD), Arm (-4,36 Prozent auf 270,26 USD), Microchip Technology (-3,84 Prozent auf 81,44 USD), Intel (-3,76 Prozent auf 97,83 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-3,38 Prozent auf 96,63 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 23.241.629 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,691 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,23 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net