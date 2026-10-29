NASDAQ-Handel NASDAQ 100 schlussendlich im Minus

NASDAQ 100-Kursentwicklung

29.10.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ 100 zeigte sich am Donnerstagabend in Rot.

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,38 Prozent leichter bei 29.402,51 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 29.421,18 Zählern und damit 1,31 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (29.813,16 Punkte).

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 29.517,80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29.257,05 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,21 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 30.339,33 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, bei 27.192,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 26.119,85 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 16,65 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell NXP Semiconductors (+ 5,69 Prozent auf 266,00 USD), DoorDash (+ 5,61 Prozent auf 179,00 USD), KLA (+ 5,45 Prozent auf 167,43 USD), Ferrovial International SE Registered (+ 4,38 Prozent auf 56,92 USD) und Gilead Sciences (+ 4,03 Prozent auf 165,61 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Alnylam Pharmaceuticals (-25,13 Prozent auf 174,00 USD), Fortinet (-20,09 Prozent auf 139,10 USD), Marvell Technology (-13,24 Prozent auf 218,34 USD), Alphabet A (ex Google) (-12,64 Prozent auf 283,82 USD) und Alphabet C (ex Google) (-12,29 Prozent auf 282,32 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 ist die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 36.983.204 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,657 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,71 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net