DAX 26.040 +1,3%ESt50 6.207 +0,6%MSCI World 4.936 -0,0%Top 10 Crypto 10,46 -2,2%Nas 26.185 -1,4%Bitcoin 70.786 -2,7%Euro 1,1180 +0,2%Öl 115,5 +0,2%Gold 4.022 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
NASDAQ 100-Kursentwicklung

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 schlussendlich im Minus

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 schlussendlich im Minus

Der NASDAQ 100 zeigte sich am Donnerstagabend in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alnylam Pharmaceuticals Inc.
157.05 EUR -51.65 EUR -24.75 %
Charts | News | Analysen
Alphabet A (ex Google)
252.40 EUR -14.15 EUR -5.31 %
Charts | News | Analysen
CrowdStrike
231.00 EUR -7.00 EUR -2.94 %
Charts | News | Analysen
DoorDash
159.02 EUR 10.64 EUR 7.17 %
Charts | News | Analysen
Ferrovial International SE Registered Shs
49.84 EUR 1.95 EUR 4.07 %
Charts | News | Analysen
Fortinet Inc
123.68 EUR 6.36 EUR 5.42 %
Charts | News | Analysen
Gilead Sciences Inc.
150.00 EUR 6.78 EUR 4.73 %
Charts | News | Analysen
KLA
146.84 EUR 1.84 EUR 1.27 %
Charts | News | Analysen
Kraft Heinz Company
21.44 EUR 0.01 EUR 0.05 %
Charts | News | Analysen
Marvell Technology
190.00 EUR -35.05 EUR -15.57 %
Charts | News | Analysen
Micron Technology Inc.
805.00 EUR -57.40 EUR -6.66 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
188.74 EUR -2.76 EUR -1.44 %
Charts | News | Analysen
NXP Semiconductors N.V.
226.70 EUR 6.25 EUR 2.84 %
Charts | News | Analysen
Indizes
NASDAQ 100
29,402.51 USD -410.65 USD -1.38 %
News | Analysen

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,38 Prozent leichter bei 29.402,51 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 29.421,18 Zählern und damit 1,31 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (29.813,16 Punkte).

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 29.517,80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29.257,05 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,21 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 30.339,33 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, bei 27.192,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 26.119,85 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 16,65 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell NXP Semiconductors (+ 5,69 Prozent auf 266,00 USD), DoorDash (+ 5,61 Prozent auf 179,00 USD), KLA (+ 5,45 Prozent auf 167,43 USD), Ferrovial International SE Registered (+ 4,38 Prozent auf 56,92 USD) und Gilead Sciences (+ 4,03 Prozent auf 165,61 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Alnylam Pharmaceuticals (-25,13 Prozent auf 174,00 USD), Fortinet (-20,09 Prozent auf 139,10 USD), Marvell Technology (-13,24 Prozent auf 218,34 USD), Alphabet A (ex Google) (-12,64 Prozent auf 283,82 USD) und Alphabet C (ex Google) (-12,29 Prozent auf 282,32 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 ist die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 36.983.204 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,657 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,71 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle Alphabet A (ex Google) Aktie News

Werbung

Alphabet A (ex Google) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet A (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14:46 Alphabet A (ex Google) Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:16 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:56 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
08:06 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.