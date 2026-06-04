DAX24.759 -0,8%Est506.062 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8500 -5,2%Nas26.049 -2,9%Bitcoin53.036 -3,5%Euro1,1524 -0,8%Öl93,00 -2,5%Gold4.331 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Broadcom A2JG9Z Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Bank 514000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Skepsis wächst: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Schlappe für SpaceX -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Solidion, Almonty, lululemon, Marvell, Infineon, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
Schlappe für SpaceX-Aktie: Keine schnelle Aufnahme in den S&P 500 möglich Schlappe für SpaceX-Aktie: Keine schnelle Aufnahme in den S&P 500 möglich
Hot Stocks heute: KOSPI-Crash schockt Tech-Anleger - Jetzt bei Daldrup & Söhne und Deutsche Bank zugreifen? Hot Stocks heute: KOSPI-Crash schockt Tech-Anleger - Jetzt bei Daldrup & Söhne und Deutsche Bank zugreifen?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ 100-Performance im Blick

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 schwächelt am Mittag

05.06.26 17:59 Uhr
NASDAQ-Handel NASDAQ 100 schwächelt am Mittag | finanzen.net

Der NASDAQ 100 gibt am fünften Tag der Woche nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amgen Inc.
295,45 EUR 0,75 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Arm Holdings
302,00 EUR -29,00 EUR -8,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DexCom Inc.
64,20 EUR 2,00 EUR 3,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
51,80 EUR -5,90 EUR -10,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Exelon Corp.
38,20 EUR -0,30 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
19,32 EUR -0,05 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
lululemon athletica IncShs
95,10 EUR -13,10 EUR -12,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
248,25 EUR -24,25 EUR -8,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
180,30 EUR -8,68 EUR -4,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
101,22 EUR -7,96 EUR -7,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
103,18 EUR 1,76 EUR 1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
23,30 EUR 0,18 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Xcel Energy Inc.
66,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
29.397,7 PKT -1.010,2 PKT -3,32%
Charts|News|Analysen

Am Freitag notiert der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ 2,60 Prozent schwächer bei 29.618,70 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,37 Prozent leichter bei 29.992,37 Punkten, nach 30.407,81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30.051,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 29.567,17 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ 100 bereits um 2,23 Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 28.015,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 25.020,41 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21.547,43 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 17,51 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten registriert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Amgen (+ 2,63 Prozent auf 354,68 USD), Exelon (+ 2,33 Prozent auf 45,67 USD), Walmart (+ 2,32 Prozent auf 120,47 USD), DexCom (+ 2,28 Prozent auf 74,25 USD) und Xcel Energy (+ 2,08 Prozent auf 79,39 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Enphase Energy (-13,76 Prozent auf 58,98 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9,43 Prozent auf 117,17 USD), lululemon athletica (-9,37 Prozent auf 113,22 USD), Arm (-9,14 Prozent auf 357,46 USD) und Marvell Technology (-8,06 Prozent auf 290,92 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 13.926.409 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,472 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amgen und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen