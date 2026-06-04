NASDAQ-Handel NASDAQ 100 schwächelt am Mittag

NASDAQ 100-Performance im Blick

Der NASDAQ 100 gibt am fünften Tag der Woche nach.

Am Freitag notiert der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ 2,60 Prozent schwächer bei 29.618,70 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,37 Prozent leichter bei 29.992,37 Punkten, nach 30.407,81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30.051,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 29.567,17 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ 100 bereits um 2,23 Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 28.015,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 25.020,41 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21.547,43 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 17,51 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten registriert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Amgen (+ 2,63 Prozent auf 354,68 USD), Exelon (+ 2,33 Prozent auf 45,67 USD), Walmart (+ 2,32 Prozent auf 120,47 USD), DexCom (+ 2,28 Prozent auf 74,25 USD) und Xcel Energy (+ 2,08 Prozent auf 79,39 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Enphase Energy (-13,76 Prozent auf 58,98 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9,43 Prozent auf 117,17 USD), lululemon athletica (-9,37 Prozent auf 113,22 USD), Arm (-9,14 Prozent auf 357,46 USD) und Marvell Technology (-8,06 Prozent auf 290,92 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 13.926.409 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,472 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net