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NASDAQ 100 aktuell

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 schwächelt nachmittags

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 schwächelt nachmittags

Das macht der NASDAQ 100 aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Astera Labs Inc Registered Shs
269.00 EUR -16.00 EUR -5.61 %
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Comcast Corp. (Class A)
20.60 EUR -0.34 EUR -1.60 %
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Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
240.00 EUR 18.45 EUR 8.33 %
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CoreWeave
74.07 EUR 6.07 EUR 8.93 %
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DoorDash
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Kraft Heinz Company
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Nebius
197.98 EUR 10.88 EUR 5.82 %
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NVIDIA Corp.
187.36 EUR 6.00 EUR 3.31 %
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Paccar Inc.
114.76 EUR 4.28 EUR 3.87 %
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Palantir
108.82 EUR -8.02 EUR -6.86 %
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Roper Technolgies Inc.
298.60 EUR -10.50 EUR -3.40 %
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Shopify Inc (A)
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Workday Inc
122.82 EUR 2.54 EUR 2.11 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,076.09 USD -79.09 USD -0.27 %
News | Analysen

Am Mittwoch fällt der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,27 Prozent auf 29.077,63 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,704 Prozent tiefer bei 28.949,81 Punkten in den Mittwochshandel, nach 29.155,18 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.176,91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 28.934,52 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,715 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 22.06.2026, den Stand von 30.347,08 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 22.04.2026, einen Stand von 26.937,27 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 23.063,58 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 15,36 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell CoreWeave (+ 4,74 Prozent auf 83,36 USD), Nebius (+ 4,57 Prozent auf 226,83 USD), Astera Labs (+ 4,28 Prozent auf 333,48 USD), Constellation Energy (+ 4,24 Prozent auf 273,33 USD) und Paccar (+ 3,46 Prozent auf 130,62 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Palantir (-6,36 Prozent auf 124,22 USD), Workday (-5,45 Prozent auf 133,47 USD), DoorDash (-5,02 Prozent auf 178,60 USD), Shopify A (-4,28 Prozent auf 117,77 USD) und Roper Technolgies (-4,02 Prozent auf 336,58 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14.444.578 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,311 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,85 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,23 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
14:31 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG