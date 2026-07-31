NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Zuschläge

Index im Blick

03.08.26 17:59 Uhr

Derzeit zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Montag legt der NASDAQ 100 um 17:56 Uhr via NASDAQ um 1,42 Prozent auf 28.676,09 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,016 Prozent auf 28.278,59 Punkte an der Kurstafel, nach 28.274,20 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28.688,36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 28.196,88 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29.329,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 27.710,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wies der NASDAQ 100 22.763,31 Punkte auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 13,77 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit CoreWeave (+ 14,70 Prozent auf 82,32 USD), Nebius (+ 13,14 Prozent auf 215,43 USD), Axon Enterprise (+ 6,93 Prozent auf 564,32 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 6,69 Prozent auf 593,98 USD) und Rocket Lab (+ 6,62 Prozent auf 69,25 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Monolithic Power Systems (-7,31 Prozent auf 1.321,85 USD), Marriott (-7,12 Prozent auf 346,27 USD), Seagate Technology (-5,43 Prozent auf 809,60 USD), Western Digital (-4,51 Prozent auf 520,25 USD) und NXP Semiconductors (-2,80 Prozent auf 222,74 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 11.408.712 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,215 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,21 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net